Такий буряк чудово підходить до м'ясних та овочевих страв. Він смакуватиме навіть краще, ніж морква по-корейськи.
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Буряк по-корейськи
- Час: 10 хвилин + 3 – 4 години на маринування
- Порцій: 6
Приготування:
- Натріть буряк на терці.
- Зробіть заправку з подрібненого часнику, коріандру, оцту, солі, перцю, олії та цукру.
- Заправте буряк та ретельно перемішайте руками.
- Перекладіть в миску та відправте в холодильник на 3 – 4 години.