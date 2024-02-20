Такий буряк чудово підходить до м'ясних та овочевих страв. Він смакуватиме навіть краще, ніж морква по-корейськи.

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Буряк по-корейськи

  • Час: 10 хвилин + 3 – 4 години на маринування
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Натріть буряк на терці.
  2. Зробіть заправку з подрібненого часнику, коріандру, оцту, солі, перцю, олії та цукру.
  3. Заправте буряк та ретельно перемішайте руками.
  4. Перекладіть в миску та відправте в холодильник на 3 – 4 години.