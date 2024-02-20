Такий буряк чудово підходить до м'ясних та овочевих страв. Він смакуватиме навіть краще, ніж морква по-корейськи.

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Буряк по-корейськи

Час : 10 хвилин + 3 – 4 години на маринування

: 10 хвилин + 3 – 4 години на маринування Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм свіжого буряка;

– 7 – 8 зубчиків часнику;

– 5 столових ложок оцту;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 3 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;

– 120 мілілітрів олії.

Приготування:

Натріть буряк на терці. Зробіть заправку з подрібненого часнику, коріандру, оцту, солі, перцю, олії та цукру. Заправте буряк та ретельно перемішайте руками. Перекладіть в миску та відправте в холодильник на 3 – 4 години.

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