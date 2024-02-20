Лучше, чем морковь: приготовьте роскошную свеклу по-корейски
20 февраля 2024, 16:10Читати новину українською
Источник:pava_vb
Если любите салаты из свеклы, попробуйте приготовить ее по этому рецепту. Такая закуска понравится многим.
Такая свекла прекрасно подходит к мясным и овощным блюдам. Она будет иметь вкус даже лучший, чем морковь по-корейски.
Стоит попробовать Идеальный салат из пекинской капусты: готовим из того, что есть в холодильнике
Свекла по-корейски
- Время: 10 минут + 3 – 4 часа на маринование
- Порций: 6
– 1 килограмм свежей свеклы;
– 7 – 8 зубчиков чеснока;
– 5 столовых ложек уксуса;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 120 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Натрите свеклу на терке.
- Сделайте заправку из измельченного чеснока, кориандра, уксуса, соли, перца, масла и сахара.
- Заправьте свеклу и тщательно перемешайте руками.
- Переложите в миску и отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.