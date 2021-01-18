Зачем покупать магазинный сыр Филадельфия за бешеные деньги, если можно приготовить его самостоятельно дома. Кстати, этот сыр прекрасно подойдет для приготовления суши, выпечки или просто как намазка на хлеб.

Популярный шеф-повар и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями на своей странице в инстаграме домашним рецептом сыра Филадельфия.

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Чтобы приготовить домашний сыр Филадельфия, не вам нужно полдня стоять на кухне, тратить время на непонятные процессы и покупать дорогие продукты для рецепта.

Как приготовить домашний сыр Филадельфия

Ингредиенты:

– 350 г греческого йогурта 10% жирности;

– 270 г, не кислой сметаны 20% жирности;

– 5 г соли;

– марля, сито, миска.

Приготовить домашний сыр очень просто, вам нужно смешать все ингредиенты в одной глубокой миске, перемешать их до однородной массы. Если вы хотите получить сыр со специями, или апельсиновой цедрой – смело добавляйте их в массу. Сложите чистую марлю в 4 раза, выложите ее на сито и осторожно вылейте массу для сыра. Осторожно защипните края марли, сито с сыром положите на устойчивую миску или кастрюлю и отправьте заготовку в холодильник на 12-18 часов. Дополнительно можно завернуть заготовку для сыра в пищевую пленку и поставить небольшой пресс, чтобы сыворотка активнее выделялась из сыра. Приятного аппетита!

Через сутки вы получите идеальный домашний сыр Филадельфия, который ничем не отличается от оригинального магазинного. Выход сыра из расчета данных ингредиентов около 315 граммов, а хранить его можно 5 дней в холодильнике.