Навіщо купувати магазинний сир Філадельфія за шалені гроші, якщо можна приготувати його власноруч вдома. До речі, цей сир чудово підійде для приготування суші, випічки або просто як намазка на хліб.

Популярний шеф-кухар та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився із читачами на своїй сторінці в інстаграм домашнім рецептом сиру Філадельфія.

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Щоб приготувати домашній сир Філадельфія, не вам потрібно пів для стояти біля, витрачати час на незрозумілі процеси та купувати дорогі продукти для рецепта.

Як приготувати домашній сир Філадельфія

Інгредієнти:

– 350 г грецького йогурту 10% жирності;

– 270 г не кислої сметани 20% жирності;

– 5 г солі;

– марля, сито, миска.

Приготувати домашній сир дуже просто, вам потрібно змішати всі інгредієнти в одній глибокій мисці, перемішати їх до однорідної маси. Якщо ви хочете отримати сир зі спеціями, або з апельсиновою цедрою – сміло додавайте їх до маси. Складіть чисту марлю в 4 рази, викладіть її на сито та обережно вилийте масу для сиру. Обережно защипніть краї марлі, сито з сиром покладіть на стійку миску або каструлю та відправте заготовку до холодильника на 12-18 годин. Додатково можна загорнути заготовку для сиру в харчову плівку та поставити невеликий прес, щоб сироватка активніше виділялася з сиру. Смачного!

Через добу ви отримаєте ідеальний домашній сир Філадельфія, який нічим не відрізняється від оригінального магазинного. Вихід сиру з розрахунку даних інгредієнтів близько 315 грамів, а зберігати його можна 5 днів в холодильнику.