Як приготувати три види сиру в домашніх умовах: рецепт від Тані Литвиної
Кулінарна експертка Тетяна Литвинова пропонує приготувати три види сирів власноруч – крем-сир, плавлений, рікоту, які вона готує вдома. Запишіть собі рецепт.
Джерело:Інстаграм Тетяни Литвинової
Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками як зробити три види сиру в домашніх умовах, які можна використовувати для будь-яких страв, випічки. Для приготування сирів використовують сметану, йогурт або молоко.
Читайте також Як приготувати масло гхі вдома: рецепт від Тані Литвинової
Вершковий крем-сир
- Заморожений йогурт або сметану викладіть з холодильника, відкиньте на сито для стікання, залиште на ніч.
- Йогурт викладіть у миску, збийте блендером або міксером, викладіть на сито з марлею, залиште на годину.
- Викладіть у тарілку.
Сир "Рікота"
- Для приготування у каструлі доведіть молоко до кипіння (60 градусів), зніміть з вогню, залиште на декілька хвилин. Додайте дві ложки лимонного соку.
- Відкиньте на сито з марлею, залиште на одну годину, зцідіть сироватку.
Сир плавлений
- Для приготування плавленого сиру у каструлю викладіть сир, додайте соду, сіль, вершкове масло, перемішайте, доведіть до кипіння.
- Зніміть з вогню, збийте до однорідної консистенції, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Три вида сыра в домашних условиях – рецепт от Татьяны Литвиновой в видео:
Поділитися новиною