Сырая аджика имеет более насыщенный вкус и аромат. Также она является более острой, чем обычная.

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Сырая аджика

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм томатов;

– 1 килограмм сладкого красного перца;

– 100 граммов чеснока;

– 100 граммов красного перца чили;

– 20 граммов соли;

– 20 граммов сахара;

– 80 миллилитров уксуса 9%.

Смотрите, как приготовить сырую аджику: видео

Приготовление:

Помойте и нарежьте кусочками сладкий перец и томаты. Почистьте чеснок, разрежьте зубчики вдоль и удалите серединку. Помойте и нарежьте острый перец чили. Все подготовленные ингредиенты измельчите с помощью мясорубки или блендера. Перелейте в миску, добавьте сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте и уберите пенку. Разложите в чистые баночки и закройте крышками. Такую аджику можно хранить в холодильнике до 1 года.

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