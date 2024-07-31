Сира аджика має більш насичений смак і аромат. Також вона є гострішою, ніж звичайна.

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Сира аджика

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 1 кілограм томатів;

– 1 кілограм солодкого червоного перцю;

– 100 грамів часнику;

– 100 грамів червоного перцю чилі;

– 20 грамів солі;

– 20 грамів цукру;

– 80 мілілітрів оцту 9%.

Дивіться, як приготувати сиру аджику: відео

Приготування:

Помийте і наріжте шматочками солодкий перець і томати. Почистьте часник, розріжте зубчики вздовж і видаліть серединку. Помийте і наріжте гострий перець чилі. Всі підготовлені інгредієнти подрібніть за допомогою м'ясорубки чи блендера. Перелийте в миску, додайте цукор, сіль та оцет. Добре перемішайте та приберіть пінку. Розкладіть в чисті баночки та закрийте кришками. Таку аджику можна зберігати в холодильнику до 1 року.

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