Сира аджика має більш насичений смак і аромат. Також вона є гострішою, ніж звичайна.

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Сира аджика

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 5

Дивіться, як приготувати сиру аджику: відео

Приготування:

  1. Помийте і наріжте шматочками солодкий перець і томати.
  2. Почистьте часник, розріжте зубчики вздовж і видаліть серединку.
  3. Помийте і наріжте гострий перець чилі.
  4. Всі підготовлені інгредієнти подрібніть за допомогою м'ясорубки чи блендера. Перелийте в миску, додайте цукор, сіль та оцет.
  5. Добре перемішайте та приберіть пінку.
  6. Розкладіть в чисті баночки та закрийте кришками. Таку аджику можна зберігати в холодильнику до 1 року.