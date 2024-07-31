К шашлыку и картофелю: готовим фантастическую сырую аджику
31 июля 2024, 14:59Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Сырая аджика готовится из свежих овощей, трав и специй. Она имеет такое название, потому что не надо проводить термическую обработку.
Сырая аджика имеет более насыщенный вкус и аромат. Также она является более острой, чем обычная.
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Сырая аджика
- Время: 30 минут
- Порций: 5
– 1 килограмм томатов;
– 1 килограмм сладкого красного перца;
– 100 граммов чеснока;
– 100 граммов красного перца чили;
– 20 граммов соли;
– 20 граммов сахара;
– 80 миллилитров уксуса 9%.
Смотрите, как приготовить сырую аджику: видео
Приготовление:
- Помойте и нарежьте кусочками сладкий перец и томаты.
- Почистьте чеснок, разрежьте зубчики вдоль и удалите серединку.
- Помойте и нарежьте острый перец чили.
- Все подготовленные ингредиенты измельчите с помощью мясорубки или блендера. Перелейте в миску, добавьте сахар, соль и уксус.
- Хорошо перемешайте и уберите пенку.
- Разложите в чистые баночки и закройте крышками. Такую аджику можно хранить в холодильнике до 1 года.