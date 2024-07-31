К шашлыку и картофелю: готовим фантастическую сырую аджику

Сырая аджика готовится из свежих овощей, трав и специй. Она имеет такое название, потому что не надо проводить термическую обработку.

Сырая аджика имеет более насыщенный вкус и аромат. Также она является более острой, чем обычная.

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Сырая аджика

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5

– 1 килограмм томатов;– 1 килограмм сладкого красного перца;– 100 граммов чеснока;– 100 граммов красного перца чили;– 20 граммов соли;– 20 граммов сахара;– 80 миллилитров уксуса 9%.

Смотрите, как приготовить сырую аджику: видео

Приготовление: