Ленивый десерт для семейного завтрака: готовим сладкую творожную запеканку с лавашем
20 января 2024, 10:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Сладкая запеканка из лаваша – отличная идея для субботнего завтрака. Она вкусная, сытная и не требует много времени для приготовления.
В этом рецепте используется сушеная клюква. Однако вы можете взять ягоды, которые у вас есть.
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Сырная запеканка из лаваша
- Время: 1 час
- Порций: 8
– 800 граммов кисломолочного сыра;
– 150 граммов сахара;
– 5 яиц;
– 2 столовые ложки манки;
– 1 столовая ложка крахмала;
– 4 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка лимонной цедры;
– 1 чайная ложка экстракта ванили;
– 4 тонких лаваша;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов клюквы.
Приготовление:
- К кисломолочному сыру добавьте сахар, яйца, манку, крахмал, сметану, цедру лимона и ваниль.
- Взбейте массу блендером до однородности, а затем добавьте промытые изюм и сушеную клюкву. Перемешайте лопаткой.
- На дно формы для запекания выстелите один лист лаваша, смажьте начинкой, затем снова уложите лаваш, начинку и так до конца. Сверху должен быть лист лаваша, который нужно смазать взбитым яйцом.
- Отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 – 45 минут до золотистости. Нарезайте запеканку, когда она остынет.