Для этого завтрака вам нужна только одна сковорода. Кроме того, его невероятно просто готовить.

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Завтрак на сковороде от Джейми Оливера

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 3 ломтика копченого бекона;

– 4 сосиски;

– оливковое масло для жарки;

– 160 граммов спелых помидоров;

– 4 больших яйца;

– 3 ломтика хлеба.

Приготовление:

Поставьте большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и налейте половину столовой ложки оливкового масла. Положите бекон и сосиски и обжарьте их 10 – 12 минут, время от времени переворачивая. Бекон должен приобрести золотистый цвет, а сосиски прожариться. Когда бекон и сосиски приготовятся, достаньте их из сковороды. Убавьте огонь до минимума, разрежьте помидоры пополам или на четвертинки и поместите их на ту же сковороду на несколько минут, чтобы обжарить. Далее вбейте яйца. Пока они жарятся, нашинкуйте бекон и колбасы. Верните их на сковороду. Приправьте щепоткой черного перца и накройте сковороду крышкой. Тем временем поджарьте хлеб в тостере. Готовое блюдо выложите на тарелку и не забудьте добавить тост.

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