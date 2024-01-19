Для этого завтрака вам нужна только одна сковорода. Кроме того, его невероятно просто готовить.
Стоит попробовать Божественный рыбный пирог Джейми Оливера: приготовьте лишь из 5 ингредиентов
Завтрак на сковороде от Джейми Оливера
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Поставьте большую сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и налейте половину столовой ложки оливкового масла. Положите бекон и сосиски и обжарьте их 10 – 12 минут, время от времени переворачивая. Бекон должен приобрести золотистый цвет, а сосиски прожариться.
- Когда бекон и сосиски приготовятся, достаньте их из сковороды. Убавьте огонь до минимума, разрежьте помидоры пополам или на четвертинки и поместите их на ту же сковороду на несколько минут, чтобы обжарить.
- Далее вбейте яйца. Пока они жарятся, нашинкуйте бекон и колбасы. Верните их на сковороду.
- Приправьте щепоткой черного перца и накройте сковороду крышкой.
- Тем временем поджарьте хлеб в тостере. Готовое блюдо выложите на тарелку и не забудьте добавить тост.