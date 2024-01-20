У цьому рецепті використовується сушена журавлина. Однак ви можете взяти ягоди, які у вас є.
Буде смачно Англійський сніданок для всієї родини: неперевершений рецепт Джеймі Олівера
Сирна запіканка з лаваша
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- До кисломолочного сиру додайте цукор, яйця, манку, крохмаль, сметану, цедру лимона і ваніль.
- Збийте масу блендером до однорідності, а потім додайте промиті родзинки й сушену журавлину. Перемішайте лопаткою.
- На дно форми для запікання вистеліть один лист лаваша, змастіть начинкою, потім знову покладіть лаваш, начинку і так до кінця. Зверху має бути лист лаваша, який треба змастити збитим яйцем.
- Відправте запіканку в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 40 – 45 хвилин до золотистості. Нарізайте запіканку, коли вона охолоне.