Легко и быстро: как приготовить сырник без выпекания – проверенный рецепт на Новый год

16 декабря 2023, 12:31
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Источник:

Cookpad

Вкусный праздничный десерт можно приготовить без выпечки. Попробуйте сделать сырник с печеньем Орео – он точно понравится всем вашим гостям.

Десерт по этому рецепту получается в меру сладким. Кроме печенья, можно использовать для подачи любимые фрукты.

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Чизкейк с Орео без выпечки

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты для коржа:
– 20 печений Орео;
– 4 столовые ложки растопленного масла;
– щепотка соли.

Сырная масса:
– 700 граммов кисломолочного сыра;
– 250 граммов сливок;
– 1 чайная ложка сахарной пудры;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 1 пакетик желатина;
– 200 граммов белого шоколада;
– 10 печений Орео.

Шоколадная глазурь:
 60 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка какао;
– 70 граммов темного шоколада.

Для украшения:
– взбитые сливки;
– печенье Орео


Украсьте сырник печеньем по своему вкусу / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Измельчите печенье для коржа в блендере. Добавьте растопленное сливочное масло, щепотку соли и перемешайте. Разложите массу из печенья по дну 21-сантиметровой формы и разровняйте.
  2. Взбейте жирные сливки до стойкости. Добавьте творог, сахар, ванильный сахар и перемешайте миксером на средней скорости. Разломайте белый шоколад и растопите его на пару или в микроволновке.
  3. В творожную массу влейте теплый шоколад и перемешайте миксером на средней скорости, пока ингредиенты не соединятся. Добавьте разбавленный желатин и перемешайте миксером. После этого положите в творожную массу нарезанные четвертинки печенья Oрео и снова перемешайте.
  4. Разровняйте творожную массу в форме. Поставьте сырник в холодильник минимум на 6 часов.
  5. Налейте молоко в кастрюлю, добавьте столовую ложку какао и, перемешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, размешайте, пока он не растает. Если начинка очень густая, добавьте 1 – 2 столовых ложки кипяченого горячего молока и хорошо перемешайте.
  6. Готовую глазурь вылейте на сырник и разровняйте. Украсьте взбитыми сливками и половинками печенья Орео.
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Автор: Ольга Котів