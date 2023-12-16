Легко и быстро: как приготовить сырник без выпекания – проверенный рецепт на Новый год
Источник:Cookpad
Вкусный праздничный десерт можно приготовить без выпечки. Попробуйте сделать сырник с печеньем Орео – он точно понравится всем вашим гостям.
Десерт по этому рецепту получается в меру сладким. Кроме печенья, можно использовать для подачи любимые фрукты.
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Чизкейк с Орео без выпечки
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 1
Ингредиенты для коржа:
– 20 печений Орео;
– 4 столовые ложки растопленного масла;
– щепотка соли.
Сырная масса:
– 700 граммов кисломолочного сыра;
– 250 граммов сливок;
– 1 чайная ложка сахарной пудры;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 1 пакетик желатина;
– 200 граммов белого шоколада;
– 10 печений Орео.
Шоколадная глазурь:
– 60 миллилитров молока;
– 1 столовая ложка какао;
– 70 граммов темного шоколада.
Для украшения:
– взбитые сливки;
– печенье Орео
Украсьте сырник печеньем по своему вкусу / Фото Unsplash
Приготовление:
- Измельчите печенье для коржа в блендере. Добавьте растопленное сливочное масло, щепотку соли и перемешайте. Разложите массу из печенья по дну 21-сантиметровой формы и разровняйте.
- Взбейте жирные сливки до стойкости. Добавьте творог, сахар, ванильный сахар и перемешайте миксером на средней скорости. Разломайте белый шоколад и растопите его на пару или в микроволновке.
- В творожную массу влейте теплый шоколад и перемешайте миксером на средней скорости, пока ингредиенты не соединятся. Добавьте разбавленный желатин и перемешайте миксером. После этого положите в творожную массу нарезанные четвертинки печенья Oрео и снова перемешайте.
- Разровняйте творожную массу в форме. Поставьте сырник в холодильник минимум на 6 часов.
- Налейте молоко в кастрюлю, добавьте столовую ложку какао и, перемешивая, доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте шоколад, размешайте, пока он не растает. Если начинка очень густая, добавьте 1 – 2 столовых ложки кипяченого горячего молока и хорошо перемешайте.
- Готовую глазурь вылейте на сырник и разровняйте. Украсьте взбитыми сливками и половинками печенья Орео.