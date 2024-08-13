Даже яиц не надо: элементарный рецепт солнечного сырника

13 августа 2024, 20:50
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Shuba

Сырник можно испечь совсем без яиц. Он получится пышным и невероятно вкусным.

Для такого сырника вам нужны лишь самые простые ингредиенты. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.

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Сырник без яиц

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 800 граммов творога;
– 100 граммов сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– соль по вкусу;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 50 граммов кураги;
– 50 граммов изюма;
– 5 граммов масла.

Приготовление:

  1. Изюм и курагу промойте горячей водой и просушите. Курагу нарежьте на кусочки.
  2. Перемешайте в миске до однородности творог, сахар, щепотку соли, муку и разрыхлитель. Всыпьте курагу и изюм. Снова перемешайте.
  3. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите творожную массу. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 – 35 минут до золотистости.
  4. Дайте полностью остыть в форме, а затем переверните на тарелку для подачи.
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