Для такого сырника вам нужны лишь самые простые ингредиенты. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.
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Сырник без яиц
- Время: 50 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Изюм и курагу промойте горячей водой и просушите. Курагу нарежьте на кусочки.
- Перемешайте в миске до однородности творог, сахар, щепотку соли, муку и разрыхлитель. Всыпьте курагу и изюм. Снова перемешайте.
- Форму для выпекания смажьте маслом и выложите творожную массу. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 – 35 минут до золотистости.
- Дайте полностью остыть в форме, а затем переверните на тарелку для подачи.