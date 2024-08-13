Для такого сырника вам нужны лишь самые простые ингредиенты. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.

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Сырник без яиц

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 800 граммов творога;

– 100 граммов сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 3 столовые ложки муки;

– соль по вкусу;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 50 граммов кураги;

– 50 граммов изюма;

– 5 граммов масла.

Приготовление:

Изюм и курагу промойте горячей водой и просушите. Курагу нарежьте на кусочки. Перемешайте в миске до однородности творог, сахар, щепотку соли, муку и разрыхлитель. Всыпьте курагу и изюм. Снова перемешайте. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите творожную массу. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 – 35 минут до золотистости. Дайте полностью остыть в форме, а затем переверните на тарелку для подачи.

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