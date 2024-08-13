Для такого сырника вам нужны лишь самые простые ингредиенты. Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот простой рецепт.

Будет вкусно Легендарный сливовый пирог из газеты The New York Times: элементарный рецепт

Сырник без яиц

  • Время: 50 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Изюм и курагу промойте горячей водой и просушите. Курагу нарежьте на кусочки.
  2. Перемешайте в миске до однородности творог, сахар, щепотку соли, муку и разрыхлитель. Всыпьте курагу и изюм. Снова перемешайте.
  3. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите творожную массу. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 – 35 минут до золотистости.
  4. Дайте полностью остыть в форме, а затем переверните на тарелку для подачи.