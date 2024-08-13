Для такого сирника вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.
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Сирник без яєць
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Родзинки та курагу промийте гарячою водою та просушіть. Курагу наріжте.
- Перемішайте у мисці до однорідності кисломолочний сир, цукор, дрібку солі, борошно і розпушувач. Всипте курагу і родзинки. Знову перемішайте.
- Форму для випікання змажте маслом та викладіть сирну масу. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин до золотавості.
- Дайте повністю вистигнути у формі, а потім переверніть на тарілку для подачі.