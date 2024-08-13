Для такого сирника вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Обов'язково спробуйте втілити в життя цей простий рецепт.

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Сирник без яєць

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 800 грамів кисломолочного сиру;

– 100 грамів цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль до смаку;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 50 грамів кураги;

– 50 грамів родзинок;

– 5 грамів масла.

Приготування:

Родзинки та курагу промийте гарячою водою та просушіть. Курагу наріжте. Перемішайте у мисці до однорідності кисломолочний сир, цукор, дрібку солі, борошно і розпушувач. Всипте курагу і родзинки. Знову перемішайте. Форму для випікання змажте маслом та викладіть сирну масу. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 – 35 хвилин до золотавості. Дайте повністю вистигнути у формі, а потім переверніть на тарілку для подачі.

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