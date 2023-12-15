Нежная творожная масса и сладкая хрустящая корочка прекрасно сочетается с ярким вкусом консервированных персиков. Приготовьте этот сырник, чтобы угостить гостей – вы не пожалеете!

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Рецепт сырника с консервированными персиками

  • Время: 1 час 25 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Просейте в миску пшеничную муку. Добавьте к ней нарезанное кубиками масло, сахар и яйцо. Замесите гладкое однородное тесто и положите его в холодильник на 30 минут.
  2. Откиньте консервированные персики на сито. Творог разотрите с желтками, маслом, сахаром, ванилином, разрыхлителем и манной крупой. В свою очередь, белки взбейте до крутой пены, после чего осторожно введите в творожную массу и перемешайте.
  3. Раскатайте тесто и застелите им смазанную маслом форму. Сформируйте бортики.
  4. Выложите на тесто творожную массу и половинки персиков кожицей вверх. Посыпьте измельченными орешками.
  5. Выпекайте 45 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.