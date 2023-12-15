Нежная творожная масса и сладкая хрустящая корочка прекрасно сочетается с ярким вкусом консервированных персиков. Приготовьте этот сырник, чтобы угостить гостей – вы не пожалеете!

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Рецепт сырника с консервированными персиками

Время : 1 час 25 минут

: 1 час 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 120 граммов сливочного масла 73%;

– 150 граммов сахара;

– 20 граммов масла. Что нужно для начинки:

– 500 граммов консервированных персиков;

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– 60 граммов масла 73%;

– 60 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 12 граммов разрыхлителя;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 40 граммов манной крупы;

– 50 граммов грецких орехов.

Приготовление:

Просейте в миску пшеничную муку. Добавьте к ней нарезанное кубиками масло, сахар и яйцо. Замесите гладкое однородное тесто и положите его в холодильник на 30 минут. Откиньте консервированные персики на сито. Творог разотрите с желтками, маслом, сахаром, ванилином, разрыхлителем и манной крупой. В свою очередь, белки взбейте до крутой пены, после чего осторожно введите в творожную массу и перемешайте. Раскатайте тесто и застелите им смазанную маслом форму. Сформируйте бортики. Выложите на тесто творожную массу и половинки персиков кожицей вверх. Посыпьте измельченными орешками. Выпекайте 45 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

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