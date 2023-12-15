Ніжна сирна маса та солодка хрумка скоринка чудово поєднується з яскравим смаком консервованих персиків. Приготуйте цей сирник, щоб почастувати гостей – ви не пошкодуєте!
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Рецепт сирника з консервованими персиками
- Час: 1 година 25 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Просійте в миску пшеничне борошно. Додайте до нього нарізане кубиками масло, цукор і яйце. Замісіть гладке однорідне тісто і покладіть його в холодильник на 30 хвилин.
- Відкиньте консервовані персики на сито. Кисломолочний сир розітріть із жовтками, маслом, цукром, ваніліном, розпушувачем і манною крупою. Своєю чергою, білки збийте до крутої піни, після чого обережно введіть у сирну масу та перемішайте.
- Розкачайте тісто і застеліть ним змащену олією форму. Сформуйте бортики.
- Викладіть на тісто сирну масу та половинки персиків шкірочкою догори. Посипте подрібненими горішками.
- Випікайте 45 хвилин за температури 180 градусів до золотистої скоринки.