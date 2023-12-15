Ніжна сирна маса та солодка хрумка скоринка чудово поєднується з яскравим смаком консервованих персиків. Приготуйте цей сирник, щоб почастувати гостей – ви не пошкодуєте!

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Рецепт сирника з консервованими персиками

Час : 1 година 25 хвилин

: 1 година 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 грамів пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– 120 грамів вершкового масла 73%;

– 150 грамів цукру;

– 20 грамів олії. Що потрібно для начинки:

– 500 грамів консервованих персиків;

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 60 грамів масла 73%;

– 60 грамів цукру;

– 3 яйця;

– 12 грамів розпушувача;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 40 грамів манної крупи;

– 50 грамів волоських горіхів.

Приготування:

Просійте в миску пшеничне борошно. Додайте до нього нарізане кубиками масло, цукор і яйце. Замісіть гладке однорідне тісто і покладіть його в холодильник на 30 хвилин. Відкиньте консервовані персики на сито. Кисломолочний сир розітріть із жовтками, маслом, цукром, ваніліном, розпушувачем і манною крупою. Своєю чергою, білки збийте до крутої піни, після чого обережно введіть у сирну масу та перемішайте. Розкачайте тісто і застеліть ним змащену олією форму. Сформуйте бортики. Викладіть на тісто сирну масу та половинки персиків шкірочкою догори. Посипте подрібненими горішками. Випікайте 45 хвилин за температури 180 градусів до золотистої скоринки.

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