Лучший домашний десерт: проверенный рецепт нежного сырника с консервированными персиками

15 декабря 2023, 10:56
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Источник:

Shuba

Приготовьте на Новый год вкусный сырник с консервированными персиками. Этот нежный и ароматный десерт вернет вас в теплое лето.

Нежная творожная масса и сладкая хрустящая корочка прекрасно сочетается с ярким вкусом консервированных персиков. Приготовьте этот сырник, чтобы угостить гостей – вы не пожалеете!

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Рецепт сырника с консервированными персиками

  • Время: 1 час 25 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 250 граммов пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– 120 граммов сливочного масла 73%;
– 150 граммов сахара;
– 20 граммов масла.

Что нужно для начинки:
– 500 граммов консервированных персиков;
– 500 граммов кисломолочного сыра;
– 60 граммов масла 73%;
– 60 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 12 граммов разрыхлителя;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 40 граммов манной крупы;
– 50 граммов грецких орехов.

Приготовление:

  1. Просейте в миску пшеничную муку. Добавьте к ней нарезанное кубиками масло, сахар и яйцо. Замесите гладкое однородное тесто и положите его в холодильник на 30 минут.
  2. Откиньте консервированные персики на сито. Творог разотрите с желтками, маслом, сахаром, ванилином, разрыхлителем и манной крупой. В свою очередь, белки взбейте до крутой пены, после чего осторожно введите в творожную массу и перемешайте.
  3. Раскатайте тесто и застелите им смазанную маслом форму. Сформируйте бортики.
  4. Выложите на тесто творожную массу и половинки персиков кожицей вверх. Посыпьте измельченными орешками.
  5. Выпекайте 45 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
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Автор: Ольга Котів