Выпечка, которая всегда удается: простой рецепт роскошного сырника с корицей и яблоками
Источник:"Твой город"
Сочетание яблок, творога и корицы всегда беспроигрышное. Попробуйте воспользоваться этим рецептом — вам понравится.
Готовность сырника определяется испеченной серединой. Его невероятный вид поразит всех.
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Сырник с корицей, яблоками и маком
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 8
Ингредиенты для теста:
– 240 граммов муки;
– 100 граммов маргарина;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 чайная ложка порошка для печенья;
– 2 желтка;
– 100 граммов сахара.
Яблочная начинка:
– 1 килограмм яблок;
– 1 чайная ложка корицы.
Маковая начинка:
– 180 граммов мака;
– 4 яйца;
– 100 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 20 граммов картофельного крахмала;
– щепотка ванили;
– 1 чайная ложка порошка для печенья.
Творожная начинка:
– 1 килограмм творога;
– 100 граммов масла;
– 200 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 2 белка;
– 50 граммов манки;
– щепотка соли;
– щепотка ванили;
– 1 чайная ложка порошка для печенья.
Приготовление:
- Смешайте до однородности сметану, желтки, порошок для печенья, сахар и мягкий маргарин. Добавьте муку и замесите тесто.
- Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром.
- Запаренный тертый мак вымешайте с топленым маслом, порошком для печенья, крахмалом и взбитыми яйцами.
- Перемолотый творог перемешайте со взбитым с сахаром и желтком яичным белком, топленым маслом, порошком для печенья, манкой, щепоткой соли и ванили.
- Яблоки почистьте, потрите на крупной терке, добавьте корицу.
- На смазанную маслом и выстеленную пергаментом форму выложите тесто, на тесто – яблочную начинку, сверху – творожную начинку, а по творожной начинке выложите маковую.
- Выпекайте 1 час 15 минут при температуре 180 градусов. После выпекания оставьте в выключенной духовке до полного остывания.
- Охлажденный сырник выньте из формы, снимите пергамент. При подаче притрусите сахарной пудрой и корицей.