Выпечка, которая всегда удается: простой рецепт роскошного сырника с корицей и яблоками

5 марта 2024, 23:00
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Источник:

"Твой город"

Сочетание яблок, творога и корицы всегда беспроигрышное. Попробуйте воспользоваться этим рецептом — вам понравится.

Готовность сырника определяется испеченной серединой. Его невероятный вид поразит всех.

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Сырник с корицей, яблоками и маком

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты для теста:
– 240 граммов муки;
– 100 граммов маргарина;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 чайная ложка порошка для печенья;
– 2 желтка;
– 100 граммов сахара.

Яблочная начинка:
– 1 килограмм яблок;
– 1 чайная ложка корицы.

Маковая начинка:
– 180 граммов мака;
– 4 яйца;
– 100 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 20 граммов картофельного крахмала;
– щепотка ванили;
– 1 чайная ложка порошка для печенья.

Творожная начинка:
– 1 килограмм творога;
– 100 граммов масла;
– 200 граммов сахара;
– 3 яйца;
– 2 белка;
– 50 граммов манки;
– щепотка соли;
– щепотка ванили;
– 1 чайная ложка порошка для печенья.

Приготовление:

  1. Смешайте до однородности сметану, желтки, порошок для печенья, сахар и мягкий маргарин. Добавьте муку и замесите тесто.
  2. Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром.
  3. Запаренный тертый мак вымешайте с топленым маслом, порошком для печенья, крахмалом и взбитыми яйцами.
  4. Перемолотый творог перемешайте со взбитым с сахаром и желтком яичным белком, топленым маслом, порошком для печенья, манкой, щепоткой соли и ванили.
  5. Яблоки почистьте, потрите на крупной терке, добавьте корицу.
  6. На смазанную маслом и выстеленную пергаментом форму выложите тесто, на тесто – яблочную начинку, сверху – творожную начинку, а по творожной начинке выложите маковую.
  7. Выпекайте 1 час 15 минут при температуре 180 градусов. После выпекания оставьте в выключенной духовке до полного остывания.
  8. Охлажденный сырник выньте из формы, снимите пергамент. При подаче притрусите сахарной пудрой и корицей.
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Автор: Ольга Котів