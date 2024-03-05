Готовність сирника визначається спеченою серединою. Його неймовірний вигляд вразить всіх.
Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"
Сирник з корицею, яблуками та маком
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Змішайте до однорідності сметану, жовтки, порошок до печива, цукор та м'який маргарин. Додайте борошно та замісіть тісто.
- Збийте окремо білки та жовтки з цукром.
- Запарений тертий мак вимішайте з топленим маслом, порошком до печива, крохмалем та збитими яйцями.
- Перемелений сир перемішайте зі збитим з цукром та жовтком яєчним білком, топленим маслом, порошком до печива, манкою, дрібкою солі та ванілі.
- Яблука почистьте, потріть на грубій тертці, додайте корицю.
- На змащену маслом і вистелену пергаментом форму викладіть тісто, на тісто – яблучну начинку, зверху – сирну начинку, а по сирній начинці викладіть макову.
- Випікайте 1 годину 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання залиште у вимкненій духовці до повного охолодження.
- Охолоджений сирник вийміть з форми, зніміть пергамент. При подачі притрусіть цукровою пудрою та корицею.