Готовність сирника визначається спеченою серединою. Його неймовірний вигляд вразить всіх.

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Сирник з корицею, яблуками та маком

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Змішайте до однорідності сметану, жовтки, порошок до печива, цукор та м'який маргарин. Додайте борошно та замісіть тісто.
  2. Збийте окремо білки та жовтки з цукром.
  3. Запарений тертий мак вимішайте з топленим маслом, порошком до печива, крохмалем та збитими яйцями.
  4. Перемелений сир перемішайте зі збитим з цукром та жовтком яєчним білком, топленим маслом, порошком до печива, манкою, дрібкою солі та ванілі.
  5. Яблука почистьте, потріть на грубій тертці, додайте корицю.
  6. На змащену маслом і вистелену пергаментом форму викладіть тісто, на тісто – яблучну начинку, зверху – сирну начинку, а по сирній начинці викладіть макову.
  7. Випікайте 1 годину 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання залиште у вимкненій духовці до повного охолодження.
  8. Охолоджений сирник вийміть з форми, зніміть пергамент. При подачі притрусіть цукровою пудрою та корицею.