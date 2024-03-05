Готовность сырника определяется испеченной серединой. Его невероятный вид поразит всех.
Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"
Сырник с корицей, яблоками и маком
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Смешайте до однородности сметану, желтки, порошок для печенья, сахар и мягкий маргарин. Добавьте муку и замесите тесто.
- Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром.
- Запаренный тертый мак вымешайте с топленым маслом, порошком для печенья, крахмалом и взбитыми яйцами.
- Перемолотый творог перемешайте со взбитым с сахаром и желтком яичным белком, топленым маслом, порошком для печенья, манкой, щепоткой соли и ванили.
- Яблоки почистьте, потрите на крупной терке, добавьте корицу.
- На смазанную маслом и выстеленную пергаментом форму выложите тесто, на тесто – яблочную начинку, сверху – творожную начинку, а по творожной начинке выложите маковую.
- Выпекайте 1 час 15 минут при температуре 180 градусов. После выпекания оставьте в выключенной духовке до полного остывания.
- Охлажденный сырник выньте из формы, снимите пергамент. При подаче притрусите сахарной пудрой и корицей.