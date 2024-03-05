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Сырник с корицей, яблоками и маком

  • Время: 1 час 40 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Смешайте до однородности сметану, желтки, порошок для печенья, сахар и мягкий маргарин. Добавьте муку и замесите тесто.
  2. Взбейте отдельно белки и желтки с сахаром.
  3. Запаренный тертый мак вымешайте с топленым маслом, порошком для печенья, крахмалом и взбитыми яйцами.
  4. Перемолотый творог перемешайте со взбитым с сахаром и желтком яичным белком, топленым маслом, порошком для печенья, манкой, щепоткой соли и ванили.
  5. Яблоки почистьте, потрите на крупной терке, добавьте корицу.
  6. На смазанную маслом и выстеленную пергаментом форму выложите тесто, на тесто – яблочную начинку, сверху – творожную начинку, а по творожной начинке выложите маковую.
  7. Выпекайте 1 час 15 минут при температуре 180 градусов. После выпекания оставьте в выключенной духовке до полного остывания.
  8. Охлажденный сырник выньте из формы, снимите пергамент. При подаче притрусите сахарной пудрой и корицей.