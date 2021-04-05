Сирники з топленого молока за рецептом Володимира Ярославського
Нереально смачний рецепт сирників з топленого молока. До речі, рецепт доволі низькокалорійний, адже сирники після обсмажування на сковорідці готуються в духовці.
Джерело:Володимир Ярославський
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смачних сирників з топленого молока. Шеф-кухар відзначив, що важливо додавати до сирників хороший сир, адже це основний інгредієнт страви.
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Сир з топленого молока насичений корисними речовинами та насичений неймовірними смаками. Давно мріяв знайти гарного фермера та зробити саме такі сирники, тому що виходять вони неперевершені, – прокоментував Володимир Ярославський.
Також важливо знати, що сир для страви має бути сухим, а якщо у вас він вологий – відіжміть його через марлю.
Рецепт сирників від Володимира Ярославського
- У великій мисці змішайте домашній сир, жовток, цукор та розімніть виделкою.
- Всипте до сиру борошно та ще раз перемішайте.
- Присипте борошном стільницю, викладіть сирне тісто та сформуйте ковбаску.
- Наріжте ковбаску на однакові шматочки та сформуйте сирники.
- Обсмажте сирники на сковорідці до рум'яної скоринки з обох сторін.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випечіть сирники в духовці до готовності.
- Подавайте готові сирники до столу з варенням, сметаною або зі згущеним молоком. Смачного!
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