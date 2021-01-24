Як правильно приготувати сирники? Талановитий кулінарний експерт Євген Клопотенко розповідає секрети.

Євген Клопотенко поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Ви легко приготуєте ніжні та смачні сирники вдома. Для приготування важливо обрати правильний кисломолочний сир та обсмажити сирники декілька хвилин на пательні.

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Як приготувати сирники

Інгредієнти:

– 400 грамів кисломолочного сиру 9%;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки борошна;

– 3 столові ложки цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3-4 столові ложки соняшникової олії;

– дрібка солі;

– сметана 15-25%;

– цукрова пудра;

– м'ята.

Для приготування сирників у мисці змішайте домашній сир з цукром, додайте дрібку солі, ванільний цукор, перемішайте. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У сир додайте борошно, яйце, перемішайте до однорідної констистенції, замісіть тісто. Змочіть руки невеликою кількістю соняшникової олії, розкатайте з тіста кульки діаметром 3-4 см. Далі – сформуйте сирники, обваляйте в борошні. Розігрійте пательню. На соняшниковій олії на середньому вогні обсмажте сирники 2-3 хвилини з обох сторін до золотої скоринки. Викладіть сирники на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Готові сирники викладіть на тарілку. Перед подачею посипте цукровою пудрою, додайте сметану, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!

Рецепт сирників від Євгена Клопотенка у відео: