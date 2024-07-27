Рецепт особенных сырников: вкусный завтрак для взрослых и детей
27 июля 2024, 10:39Читати новину українською
Источник:food obozrevatel
Без сомнения, сырники – один из лучших вариантов для завтрака. Их так просто готовить, а еще они такие вкусные.
Рецепт завтрака из доступных ингредиентов, который знаком с детства – это про сырники. Для их приготовления лучше всего взять свежий домашний творог.
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Сырники
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 350 грамм сыра;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Переложите творог в глубокую емкость и разомните вилкой. Добавьте к творогу одно куриное яйцо.
- Добавьте щепотку соли и сахара. Хорошо перемешайте обычной вилкой или ложкой, можно воспользоваться кухонной лопаткой.
- Добавьте две столовые ложки муки и еще раз хорошо перемешайте. Затем добавьте ванильный сахар и снова перемешайте.
- Присыпьте руки мукой. Возьмите немного творожного теста, опустите его в миску с мукой и посыпьте со всех сторон. Сделайте из творожного теста шарик. Щедро посыпьте его мукой и немного прижмите сверху, придавая сырнику плоскую форму.
- Жарьте сырники на растительном масле по три-четыре минуты с каждой стороны. Когда появится румяная корочка, переворачивайте на другую сторону.
- Готовые сырники подавайте с вареньем, сметаной, свежими ягодами или джемом.