Такие не повредят фигуре: готовим домашние сырники с бананом
17 июля 2023, 14:40Читати новину українською
Источник:Today
Каждый хотя бы раз, да соблюдал диету. Главными требованиями при похудении есть отказ от сахара, но как тогда быть с десертами? У нас есть рецепт сладких сырников, которые не повредят фигуре.
Сырники – блюдо украинской кухни, которое охотно готовят чуть ли не в каждом заведении страны. Они стали настоящим открытием для туристов, но их так обожают украинцы.
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Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, джемом, с фруктами или прямо к завтраку с кофе. Также их можно готовить с изюмом, бананами, клюквой, кокосом или курагой. Вкусно будет в любой комбинации.
Сырники с бананом без сахара
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 300 граммов кисломолочного сыра;
– 1 большой банан;
– 4 – 5 столовых ложек овсяных хлопьев;
– 1 щепотка ванили;
– кокосовое масло для жарки.
Приготовление:
- Домашний сыр перекрутите через мясорубку или хорошенько разотрите вилкой до однородности. В сыр добавляем натертый на крупной терке спелый банан и перемешиваем.
- Высыпаем порционно измельченные овсяные хлопья и ваниль, продолжаем перемешивать вилкой.
- Рабочую поверхность присыпаем мукой. Выкладываем творожную массу. Формируем небольшие плоские лепешки, диаметром около 5 и толщиной 1,5 сантиметра. Каждый творожник с двух сторон обваливаем в муке.
- Сковороду с толстым дном ставим на огонь. Добавляем пару ложек кокосового растительного масла. Жарим сырники на слабом огне до румяной корочки с двух сторон.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить украинский борщ с вишнями по давнему рецепту.