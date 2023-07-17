Сирники – страва української кухні, яку залюбки готують чи не у кожному закладі країни. Вони стали справжнім відкриттям для туристів, та їх так обожнюють українці.
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Сирники можна подавати зі сметаною, варенням, джемом, з фруктами чи просто до сніданку з кавою. Також їх можна готувати з родзинками, бананами, журавлиною, кокосом чи курагою. Смачно буде у будь-якій комбінації.
Сирники з бананом без цукру
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Домашній сир перекрутіть через м'ясорубку або гарненько розітріть виделкою до однорідності. До сиру додаємо натертий на крупній тертці стиглий банан та перемішуємо.
- Висипаємо порційно подрібнені вівсяні пластівці і ваніль, продовжуємо перемішувати виделкою.
- Робочу поверхню присипаємо борошном. Викладаємо сирну масу. Формуємо невеликі плоскі коржі, діаметром близько 5 і товщиною 1,5 сантиметра. Кожен сирник з двох сторін обвалюємо в борошні.
- Сковороду з товстим дном, ставимо на вогонь. Додаємо пару ложок кокосової олії. Смажимо сирники на слабкому вогні до рум'яної скориночки з двох сторін.
Смачного!