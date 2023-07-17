Сырники – блюдо украинской кухни, которое охотно готовят чуть ли не в каждом заведении страны. Они стали настоящим открытием для туристов, но их так обожают украинцы.

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Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, джемом, с фруктами или прямо к завтраку с кофе. Также их можно готовить с изюмом, бананами, клюквой, кокосом или курагой. Вкусно будет в любой комбинации.

Сырники с бананом без сахара

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 1 большой банан;

– 4 – 5 столовых ложек овсяных хлопьев;

– 1 щепотка ванили;

– кокосовое масло для жарки.

Приготовление:

Домашний сыр перекрутите через мясорубку или хорошенько разотрите вилкой до однородности. В сыр добавляем натертый на крупной терке спелый банан и перемешиваем.

Высыпаем порционно измельченные овсяные хлопья и ваниль, продолжаем перемешивать вилкой.

Рабочую поверхность присыпаем мукой. Выкладываем творожную массу. Формируем небольшие плоские лепешки, диаметром около 5 и толщиной 1,5 сантиметра. Каждый творожник с двух сторон обваливаем в муке.

Сковороду с толстым дном ставим на огонь. Добавляем пару ложек кокосового растительного масла. Жарим сырники на слабом огне до румяной корочки с двух сторон.

Приятного аппетита!

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