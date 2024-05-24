Без муки в духовке: готовим сказочные сырники по рецепту Лилии Цвит
24 мая 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Сырники можно приготовить даже в духовке. Они получатся еще более пышными и полезными.
В этом рецепте известной кулинарки Лилии Цвит даже не надо муки. Обязательно попробуйте приготовить такие сырники!
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Сырники в духовке без муки в духовке
- Время: 30 минут
- Порций: 3
– 250 граммов творога;
– 2 яйца;
– 60 граммов сметаны 20%;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов манки;
– 8 граммов ванильного сахара;
– половина чайной ложки разрыхлителя.
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 170 градусов.
- Соедините все ингредиенты для сырников и перебейте блендером до однородности. Оставьте на 10 минут для разбухания манки.
- Разложите тесто по формочкам, не заполняя примерно на 0,5 сантиметра до краев.
- Выпекайте 35 – 40 минут до готовности.