Без муки в духовке: готовим сказочные сырники по рецепту Лилии Цвит

Сырники можно приготовить даже в духовке. Они получатся еще более пышными и полезными.

В этом рецепте известной кулинарки Лилии Цвит даже не надо муки. Обязательно попробуйте приготовить такие сырники!

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Сырники в духовке без муки в духовке

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3

– 250 граммов творога;– 2 яйца;– 60 граммов сметаны 20%;– 50 граммов сахарной пудры;– 50 граммов манки;– 8 граммов ванильного сахара;– половина чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

Духовку разогрейте до 170 градусов. Соедините все ингредиенты для сырников и перебейте блендером до однородности. Оставьте на 10 минут для разбухания манки. Разложите тесто по формочкам, не заполняя примерно на 0,5 сантиметра до краев. Выпекайте 35 – 40 минут до готовности.