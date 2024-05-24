Без муки в духовке: готовим сказочные сырники по рецепту Лилии Цвит

24 мая 2024, 18:59
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Источник:

Shuba

Сырники можно приготовить даже в духовке. Они получатся еще более пышными и полезными.

В этом рецепте известной кулинарки Лилии Цвит даже не надо муки. Обязательно попробуйте приготовить такие сырники!

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Сырники в духовке без муки в духовке

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– 250 граммов творога;
– 2 яйца;
– 60 граммов сметаны 20%;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 50 граммов манки;
– 8 граммов ванильного сахара;
– половина чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 170 градусов.
  2. Соедините все ингредиенты для сырников и перебейте блендером до однородности. Оставьте на 10 минут для разбухания манки.
  3. Разложите тесто по формочкам, не заполняя примерно на 0,5 сантиметра до краев.
  4. Выпекайте 35 – 40 минут до готовности.
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Автор: Ольга Котів