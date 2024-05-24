У цьому рецепті відомої кулінарки Лілії Цвіт навіть не треба борошна. Обов'язково спробуйте приготувати такі сирники!

Буде смачно Не треба навіть цукру та масла: простий рецепт морквяного пирога з 4 інгредієнтів

Сирники у духовці без борошна

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. Духовку розігрійте до 170 градусів.
  2. Поєднайте всі інгредієнти для сирників і перебийте блендером до однорідності. Залиште на 10 хвилин для розбухання манки.
  3. Розкладіть тісто по формочках, не заповнюючи приблизно на 0,5 сантиметра до країв.
  4. Випікайте 35 – 40 хвилин до готовності.