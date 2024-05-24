У цьому рецепті відомої кулінарки Лілії Цвіт навіть не треба борошна. Обов'язково спробуйте приготувати такі сирники!
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Сирники у духовці без борошна
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Духовку розігрійте до 170 градусів.
- Поєднайте всі інгредієнти для сирників і перебийте блендером до однорідності. Залиште на 10 хвилин для розбухання манки.
- Розкладіть тісто по формочках, не заповнюючи приблизно на 0,5 сантиметра до країв.
- Випікайте 35 – 40 хвилин до готовності.