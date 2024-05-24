У цьому рецепті відомої кулінарки Лілії Цвіт навіть не треба борошна. Обов'язково спробуйте приготувати такі сирники!

Буде смачно Не треба навіть цукру та масла: простий рецепт морквяного пирога з 4 інгредієнтів

Сирники у духовці без борошна

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 60 грамів сметани 20%;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів манки;

– 8 грамів ванільного цукру;

– половина чайної ложки розпушувача.

Приготування:

Духовку розігрійте до 170 градусів. Поєднайте всі інгредієнти для сирників і перебийте блендером до однорідності. Залиште на 10 хвилин для розбухання манки. Розкладіть тісто по формочках, не заповнюючи приблизно на 0,5 сантиметра до країв. Випікайте 35 – 40 хвилин до готовності.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати французькі млинці з полуницею та вершковим кремом.