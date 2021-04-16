Кондитерка Ліза Глінська впевнена, що саме цей рецепт домашніх сирників сподобається вам найбільше, адже до їх складу не входить олія – вони готуються в духовці.

Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою рецепт сирників без олії, а за бажанням їх можна готувати і без цукру, підійдуть для вашого раціону.

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Кондитерка зізналася, що читачі вже давно запитували її за цей рецепт. Ліза Глінська обожнює готувати солодкі десерти, тож гайда пробувати нові сирники від кондитерки і готувати їх разом.

Рецепт сирників в духовці

Інгредієнти:

– 400 г домашнього сиру;

– 50 г яйця;

– 120 мл молока;

– 40 г манної крупи;

– дрібка солі;

– 30 г цукру (меду або солодкого сиропу).

Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі "Конвекція". Ретельно перетріть домашній сир через сито, щоб маса була однорідною і без грудочок. У невеликій каструлі з'єднайте молоко, цукор та дрібку солі. Нагрійте суміш, додайте манну крупу та приготуйте до готовності. З'єднайте манну кашу з сиром, перемішайте та введіть яйце. Ще раз ретельно вимішайте тісто для сирників та сформуйте з неї кульки. Обваляйте кульки у заздалегідь обсмаженій в духовці кокосовій стружці та викладіть на деко вкрите шаром пергаменту. Випікайте сирники в духовці протягом 15 хвилин. Готові сирник охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт ніжних домашніх сирників в духовці – відео: