Бейгли очень популярны в США, Израиле, Германии. Почему бы и нам не попробовать эти пухлые булочки к завтраку, ведь это так вкусно.

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Начинками для булочек могут быть разные ингредиенты: от рыбы до ветчины, крем-сыр или сыр. Также можно сделать их сладкими и подать с любимым вареньем.

Творожные бейглы с любимой начинкой

  • Время: 80 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • К сыру добавляем яйцо, укроп, сыр пармезан, (можете заменить тертым сыром) разрыхлитель, соль, сахар, муку и хорошо перемешиваем.
  • Формируем баранки и хорошо их соединяем между собой.
  • Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20 – 25 минут.
  • Готовые булочки разрезаем и начиняем любимыми ингредиентами: крем-сыром, соусом песто, ветчиной, шпинатом, можно добавить помидоры и яйцо.

Приятного аппетита!