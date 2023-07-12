Бейгли дуже популярна здоба в США, Ізраїлі, Німеччині. Чому б і нам не спробувати ці пухкі булочки до сніданку, адже це так смачно.

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Начинками для булочок можуть бути різні інгредієнти: від риби до шинки, крем-сир чи твердий сир. Також можна зробити їх солодкими і подати з улюбленим варенням.

Сирні бейгли з улюбленою начинкою

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 грамів кисломолочного сиру

– 2 курячих яйця;

– 50 грамів сиру пармезан;

– 100 грамів борошна;

– розпушувач для тіста;

– сіль;

– цукор;

– кріп.

Приготування:

До сиру додаємо яйце, кріп, сир пармезан, (можете замінити тертим твердим сиром) розпушувач, сіль, цукор, борошно і добре перемішуємо.

Формуємо бублики та добре їх між собою з'єднуємо.

Змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 – 25 хвилин.

Готові булочки розрізаємо і начиняємо улюбленими інгредієнтами: крем-сиром, соусом песто, шинкою, шпинатом, можна додати помідори та яйце.

Смачного!

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