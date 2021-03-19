Ніжні та надзвичайно смачні паляниці з сиром стануть одним із ваших улюблених сніданків – ми впевнені!

Надзвичайно смачний рецепт паляниці з сиром прийде до смаку кожному члену вашої родини. Щодо вибору начинки ви можете обрати будь-який ваш улюблений сир, як твердий, так і блакитний або м'який.

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Паляниці на кефірі готуються дуже швидко, у вас ще залишиться час на хоббі, або вранішні збори на роботу.

Рецепт паляниці з сиром

Розрахунок рецепту на 8 порцій.

Інгредієнти:

– 200 г густого кефіру;

– 100 мл теплої води;

– 300 мл теплого молока;

– 700 г борошна;

– 5 г солі;

– 1 ч. л меду;

– 10 г сухих дріжджів;

– 5 г розпушувача;

– 500 г сулугуні;

– 300 г моцарели;

– бринза за бажанням.