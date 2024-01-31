Вы забудете о пицце: рецепт простейших сырных палочек с колбасой
31 января 2024, 10:50Читати новину українською
Источник:Shuba
Попробуйте приготовить сырно-колбасные палочки. Они имеют вкус, как у пиццы, но гораздо проще в приготовлении.
Еще одной особенностью этого блюда является то, что вы можете менять ингредиенты на свой вкус. В частности салями можно заменить на ветчину или бекон, добавить сливочный сыр, а вместо кетчупа использовать майонез.
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Рецепт сырно-колбасных палочек
- Время: 1 час
- Порций: 9
– 450 граммов слоеного теста;
– 150 граммов твердого сыра;
– 100 граммов салями;
– 150 граммов кетчупа;
– 1 яйцо;
– 30 граммов белого кунжута;
– 30 граммов черного кунжута.
Приготовление:
- Сыр и колбасу раздельно натрите на грубую терку. Слоеное тесто раскатайте до размера квадратов 30 на 30 сантиметров на посыпанной мукой поверхности.
- Смажьте один лист теста кетчупом, равномерно разложите по нему натертые сыр и колбасу. Второй лист теста также смажьте кетчупом и накройте им первый.
- Тесто нарежьте одинаковыми полосками шириной в 4 сантиметра и закрутите их спиральками.
- Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом. Накройте пищевой плёнкой и оставьте на 15 минут.
- Смажьте спиральки взбитым яйцом и посыпьте двумя видами кунжута. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 17 минут до золотистого цвета.