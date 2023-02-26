Коли мова заходить про сирний соус, зазвичай ми асоціюємо його з макаронами. Це не єдиний спосіб його застосування, він прекрасно смакує з рибою, курочкою та будь-яким гарніром.

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Рецепт сирного соусу

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Приготування:

  • У сотейнику розтоплюємо вершкове масло.
  • Додаємо борошно та варимо 1 – 2 хвилини.
  • Поступово вливаємо молоко, постійно помішуємо. Перед вливанням молока соус повинен бути шовковистим.
  • Доводимо соус до слабкого кипіння.
  • Зменшуємо вогонь та варимо 5 хвилин. Солимо та перчимо.
  • Додаємо сир та помішуємо. Він повинен розплавитися. Не треба доводити соус до повторного кипіння, інакше він стане надто густим та тягнучим.
  • За бажанням у соус можна додати ложечку гірчиці.