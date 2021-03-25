Как приготовить сырный суп: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусного сырного супа с грибами и брокколи, который вы легко можете приготовить на обед. Обязательно попробуйте.
Источник:fat_killers
Нежный сырный суп понравится всей семье. К супу можно добавить любые овощи на ваш вкус. Если нет мягкого, добавьте больше твердого сыра.
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Рецепт сырного супа
- Для приготовления супа тщательно помойте филе, нарежьте ломтиками.
- В кастрюлю с кипятком выложите мясо, варите на маленьком огне.
- Лук очистите, измельчите ножом, выложите в кастрюлю, добавьте специи, варите в течение 10-15 минут.
- Картофель помойте, нарежьте кубиками, выложите в кастрюлю.
- Грибы помойте, очистите, нарежьте ломтиками, добавьте в бульон.
- Брокколи помойте, разделите на соцветия. Когда картофель станет мягким, добавьте брокколи, варите еще в течение 5 минут.
- На крупной терке натрите сыр, выложите в кастрюлю, далее – мягкий сыр, сметану. Накройте крышкой, варите в течение 2-3 минут. Снимите с огня, оставьте на 30 минут.
- Выложите в тарелку. Приятного аппетита!
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