Мы подготовили для вас рецепт вкусного сырного супа с грибами и брокколи, который вы легко можете приготовить на обед. Обязательно попробуйте.

Нежный сырный суп понравится всей семье. К супу можно добавить любые овощи на ваш вкус. Если нет мягкого, добавьте больше твердого сыра.

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Рецепт сырного супа

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 200 граммов картофеля;

– луковица;

– 120 граммов грибов (шампиньоны);

– 2,5 литра воды;

– 80 граммов твердого сыра;

– 70 граммов сыра Филадельфия;

– 30 граммов сметаны;

– 100 граммов брокколи (или цветной капусты);

– специи.