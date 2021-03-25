Як приготувати сирний суп: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт смачного сирного супу з грибами та броколі, який ви легко можете приготувати на обід. Обов'язково спробуйте.
Джерело:fat_killers
Ніжний сирний суп сподобається усій родині. До супу можна додати будь-які овочі на ваш смак. Якщо немає м’якого, додайте більше твердого сиру.
Читайте також Рецепт дієтичної запіканки з капусти та курятини: смачна страва на обід від тренера
Рецепт сирного супу
- Для приготування супу ретельно помийте філе, наріжте скибочками.
- У каструлю з окропом викладіть м'ясо, варіть на маленькому вогні.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем, викладіть у каструлю, додайте спеції, варіть протягом 10-15 хвилин.
- Картоплю помийте, наріжте кубиками, викладіть у каструлю.
- Гриби помийте, почистіть, наріжте скибочками, додайте до бульйону.
- Броколі помийте, розділіть на суцвіття. Коли картопля стане м'якою, додайте броколі, варіть ще протягом 5 хвилин.
- На грубій тертці натріть твердий сир, викладіть у каструлю, далі – м'який сир, сметану. Накрийте кришкою, варіть протягом 2-3 хвилин. Зніміть з вогню, залиште на 30 хвилин.
- Викладіть у тарілку. Смачного!
Поділитися новиною