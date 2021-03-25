Ми підготували для вас рецепт смачного сирного супу з грибами та броколі, який ви легко можете приготувати на обід. Обов'язково спробуйте.

Ніжний сирний суп сподобається усій родині. До супу можна додати будь-які овочі на ваш смак. Якщо немає м’якого, додайте більше твердого сиру.

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Рецепт сирного супу

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 200 грамів картоплі;

– цибуля;

– 120 грамів грибів (печериці);

– 2,5 літри води;

– 80 грамів твердого сиру;

– 70 грамів сиру Філадельфія;

– 30 грамів сметани 15-20%;

– 100 грамів броколі (або цвітної капусти);

– спеції.