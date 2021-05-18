Рис з ніжним курячим м'ясом з ананасом сподобається усім. Пікантний соус із запашними травами доповнить страву вишуканим смаком.

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Тайський рис з курятиною

Порції: 4

  1. Рис ретельно промийте відваріть у каструлі з окропом до готовності.
  2. Ананас розріжте навпіл, наріжте кубиками, виріжте середину, сформуйте чашу.
  3. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками.
  4. Цибулю, почистіть, подрібніть ножем.
  5. Часник, імбир почистіть, натріть на тертці.
  6. На розігріту пательню з олію, викладіть цибулю, м'ясо, обсмажте до готовності.
  7. У мисці збийте яйця до пишної піни, вилийте на пательню. Далі – додайте ананас, рис, перемішайте, готуйте до готовності.
  8. Перець чилі помийте, почистіть, наріжте скибочками, додайте до м'яса з рисом, викладіть імбир, часник, арахіс, знову все обсмажте протягом 5 хвилин.
  9. Естрагон помийте, подрібніть ножем.
  10. У тарілку викладіть готовий рис з м'ясом, додайте соєвий соус, цукор, естрагон, перемішайте, викладіть у ананасову чашу. Смачного!