Известный кулинар Александр Огородник показал способ приготовления гречки, который импонирует своей простотой. Конечно, приготовления гречки никогда не предусматривало сложных кулинарных манипуляций, однако всегда стоит брать на вооружение новые способы облегчить себе жизнь.

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Простой рецепт приготовления гречки

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – 100 грамм жареной гречки;

– 1 лавровый лист;

– 1 чайная ложка соли;

– ложка сливочного масла;

– 1 литр воды.

Видеоинструкция

Приготовление:

В воду добавляем соль и лавровый лист и доводим до кипения. Лавровый лист надо немного поджечь, чтобы он раскрыл свой аромат. В кипящую воду засыпаем гречку и варим 11 минут. Сцеживаем воду и забираем лавровый лист. Добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Приятного аппетита!

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