Відомий кулінар Олександр Огороднік показав спосіб приготування гречки, який імпонує своєю простотою. Звісно, приготування гречки ніколи не передбачало складних кулінарних маніпуляцій, однак завжди варто брати на озброєння нові способи полегшити собі життя.
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Простий рецепт приготування гречки
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Відеоінструкція
Приготування:
- У воду додаємо сіль та лавровий лист та доводимо до кипіння. Лавровий листок треба трішки підпалити, щоб він розкрив свій аромат.
- У киплячу воду засипаємо гречку та варимо 11 хвилин.
- Зціджуємо воду та забираємо лавровий лист.
- Додаємо вершкове масло та перемішуємо.
Смачного!