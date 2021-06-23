Тако – блюдо мексиканской кухни. Вкусный и питательный сэндвич готовят из тортильи, с сочной курицей и овощами. Для начинки используйте – мясной фарш, морепродукты, нут.
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Также в блюда добавляют пикантный соус гуакамоле из авокадо, который можно приготовить самостоятельно и натуральный йогурт. Кроме того, добавьте любой любимый соус, специи, овощи. Тако можно подавать в будни и праздники.
Как приготовить тако с курицей и овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 85 ккал
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите полотенцем, нарежьте кубиками, выложите в тарелку, добавьте соль, перец. На сковороде с маслом, обжарьте мясо, готовьте до появления золотой корочки.
Обжаренные ломтики курицы / Фото Unsplash
- Редис помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Листья салата, петрушку, укроп помойте, измельчите ножом.
- Готовые тортильи разогрейте в духовке в течение 2 – 3 минут.
Тортильи / Фото Unsplash
- На готовые тортильи выложите листья салата, мясо, петрушку, добавьте соус, натуральный йогурт, сверните пополам.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Лайм помойте, нарежьте ломтиками.
Тако с курицей и вощами/ Фото Pexels
- Готовый тако выложите на тарелку, добавьте петрушку, укроп, ломтики редиса, лайма и тертый сыр. Приятного аппетита!