Тако – блюдо мексиканской кухни. Вкусный и питательный сэндвич готовят из тортильи, с сочной курицей и овощами. Для начинки используйте – мясной фарш, морепродукты, нут.

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Также в блюда добавляют пикантный соус гуакамоле из авокадо, который можно приготовить самостоятельно и натуральный йогурт. Кроме того, добавьте любой любимый соус, специи, овощи. Тако можно подавать в будни и праздники.

Как приготовить тако с курицей и овощами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 85 ккал
  1. Куриное филе тщательно помойте, обсушите полотенцем, нарежьте кубиками, выложите в тарелку, добавьте соль, перец. На сковороде с маслом, обжарьте мясо, готовьте до появления золотой корочки.

Обжаренные ломтики курицы / Фото Unsplash

  1. Редис помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  2. Листья салата, петрушку, укроп помойте, измельчите ножом.
  3. Готовые тортильи разогрейте в духовке в течение 2 – 3 минут.

Тортильи / Фото Unsplash

  1. На готовые тортильи выложите листья салата, мясо, петрушку, добавьте соус, натуральный йогурт, сверните пополам.
  2. Сыр натрите на крупной терке.
  3. Лайм помойте, нарежьте ломтиками.

Тако с курицей и вощами/ Фото Pexels

  1. Готовый тако выложите на тарелку, добавьте петрушку, укроп, ломтики редиса, лайма и тертый сыр. Приятного аппетита!