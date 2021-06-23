Рецепт домашнего тако с курицей, соусом гуакамоле и овощами

Если думаете, что приготовить на ужин. К вашему вниманию – тако с курицей, соусом гуакамоле и овощами. Вкусное блюдо у вас на столе за 30 минут.

Тако – блюдо мексиканской кухни. Вкусный и питательный сэндвич готовят из тортильи, с сочной курицей и овощами. Для начинки используйте – мясной фарш, морепродукты, нут.

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Также в блюда добавляют пикантный соус гуакамоле из авокадо, который можно приготовить самостоятельно и натуральный йогурт. Кроме того, добавьте любой любимый соус, специи, овощи. Тако можно подавать в будни и праздники.

Как приготовить тако с курицей и овощами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 85 ккал

Куриное филе тщательно помойте, обсушите полотенцем, нарежьте кубиками, выложите в тарелку, добавьте соль, перец. На сковороде с маслом, обжарьте мясо, готовьте до появления золотой корочки.

– 400 граммов куриного филе;– 3 – 4 тортильи;– 50 граммов редиса;– листья салата;– оливковое масло;– соус гуакамоле;– 2 –3 столовые ложки натурального йогурта;– петрушка, укроп;– 50 граммов твердого или мягкого сыра;– перец;– лайм;– соль.

Обжаренные ломтики курицы / Фото Unsplash

Редис помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Листья салата, петрушку, укроп помойте, измельчите ножом. Готовые тортильи разогрейте в духовке в течение 2 – 3 минут.

Тортильи / Фото Unsplash

На готовые тортильи выложите листья салата, мясо, петрушку, добавьте соус, натуральный йогурт, сверните пополам. Сыр натрите на крупной терке. Лайм помойте, нарежьте ломтиками.

Тако с курицей и вощами/ Фото Pexels