Вы даже глазом не успеете моргнуть: готовим тарт с беконом и сыром

5 августа 2024, 17:48
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Источник:

инстаграм Эктора Хименеса-Браво

Вкусный перекус можно приготовить быстро и без лишних усилий. Попробуйте воспользоваться этим рецептом тарта с беконом и моцареллой.

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как его приготовить. Такой тарт точно понравится всем вашим близким.

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Тарт с беконом и моцареллой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 пласт слоеного теста;
– 1 – 2 столовые ложки меда;
– 50 граммов бекона;
– 1 груша;
– 100 граммов моцареллы;
– 1 желток.

Смотрите, как приготовить тарт с беконом и моцареллой: видео

Приготовление:

  1. Расстелите пергамент на противень и точечно наложите мед для трех будущих слоек.
  2. На мед сверху выложите слайс бекона, ломтик груши, натертый сыр и треть листа теста.
  3. Смажьте тарты желтком и выпекайте 15 минут при 180 градусах.
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Автор: Ольга Котів