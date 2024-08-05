Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як його приготувати. Такий тарт точно сподобається всім вашим близьким.
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Тарт з беконом та моцарелою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як приготувати тарт з беконом і моцарелою: відео
Приготування:
- Розстеліть пергамент на деко та точково накладіть мед для трьох майбутніх слойок.
- На мед зверху викладіть слайс бекону, скибку груші, натертий сир та третину листа тіста.
- Змастіть тарти жовтком та випікайте 15 хвилин при 180 градусах.