Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав, як його приготувати. Такий тарт точно сподобається всім вашим близьким.

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Тарт з беконом та моцарелою

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 пласт листкового тіста;

– 1 – 2 столові ложки меду;

– 50 грамів бекону;

– 1 груша;

– 100 грамів моцарели;

– 1 жовток.

Дивіться, як приготувати тарт з беконом і моцарелою: відео

Приготування:

Розстеліть пергамент на деко та точково накладіть мед для трьох майбутніх слойок. На мед зверху викладіть слайс бекону, скибку груші, натертий сир та третину листа тіста. Змастіть тарти жовтком та випікайте 15 хвилин при 180 градусах.

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