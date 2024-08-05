Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как его приготовить. Такой тарт точно понравится всем вашим близким.

Стоит попробовать От мяса не отличить: готовим кабачки по турецкому рецепту

Тарт с беконом и моцареллой

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 пласт слоеного теста;

– 1 – 2 столовые ложки меда;

– 50 граммов бекона;

– 1 груша;

– 100 граммов моцареллы;

– 1 желток.

Смотрите, как приготовить тарт с беконом и моцареллой: видео

Приготовление:

Расстелите пергамент на противень и точечно наложите мед для трех будущих слоек. На мед сверху выложите слайс бекона, ломтик груши, натертый сыр и треть листа теста. Смажьте тарты желтком и выпекайте 15 минут при 180 градусах.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.