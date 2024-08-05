Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как его приготовить. Такой тарт точно понравится всем вашим близким.
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Тарт с беконом и моцареллой
- Время: 20 минут
- Порций: 2
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Приготовление:
- Расстелите пергамент на противень и точечно наложите мед для трех будущих слоек.
- На мед сверху выложите слайс бекона, ломтик груши, натертый сыр и треть листа теста.
- Смажьте тарты желтком и выпекайте 15 минут при 180 градусах.