Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как его приготовить. Такой тарт точно понравится всем вашим близким.

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Тарт с беконом и моцареллой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как приготовить тарт с беконом и моцареллой: видео

Приготовление:

  1. Расстелите пергамент на противень и точечно наложите мед для трех будущих слоек.
  2. На мед сверху выложите слайс бекона, ломтик груши, натертый сыр и треть листа теста.
  3. Смажьте тарты желтком и выпекайте 15 минут при 180 градусах.