Надзвичайно смачний тарт з франжипаном та чорницею від Євгенія Сушка сподобається кожному!

Відомий львівський шеф-кухар Євгеній Сушко поділився смачним рецептом вишуканого тарту з франжипаном. Читайте також Смажене морозиво з беконом і пармезаном за рецептом Дмитра Горовенка Як приготувати тарт з франжипаном Інгредієнти для тіста:

– 500 г вершкового масла;

– 500 г цукру;

– 4 яйця;

– 1 кг пшеничного борошна;

– 10 г розпушувача. Ретельно збиваємо масло до пишної маси, додаємо цукор та продовжуємо збивати. Поступово вводимо яйця і перемішуємо на низьких швидкостях. Ретельно просійте борошно, змішайте з розпушувачем. Додайте в декілька етапів до масляної маси. Замісіть тісто і загорніть у харчову плівку, залишіть на ніч в холодильнику. Як приготувати франжипан Інгредієнти:

– 250 г вершкового масла;

– 250 г цукру;

– 250 г мигдалевого борошна;

– 50 г пшеничного борошна;

– 200 г чорниці

– 5 яєць. Масло кімнатної температури збиваємо до пишної маси, поступово додаємо цукор та знову збиваємо до однорідної маси. Вибийте яйця до масляної маси та знову збийте до однорідної консистенції. Просійте мигдалеве та пшеничне борошно, змішайте разом і в декілька етапів додайте до маси, збиваючи на невеликих швидкостях. Розігрійте духовку до 180 градусів. Охолоджене тісто розкачайте товщиною до 2-3 мм. За допомогою скалки перенесіть тісто на кругле деко для випікання. Випікайте тісто 10 хвилин. Додайте до франжипану чорницю та вимішайте. Вилийте франжипан на випечену основу для тарти й випікайте в духовці ще 30 хвилин. Готовий десерт задекоруйте свіжими ягодами та подавайте до столу. Смачного!