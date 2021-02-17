Смачний тарт із франжипаном та ягодами за рецептом шеф-кухаря Євгенія Сушко
Надзвичайно смачний тарт з франжипаном та чорницею від Євгенія Сушка сподобається кожному!
Джерело:інстаграм Євгенія Сушка
Відомий львівський шеф-кухар Євгеній Сушко поділився смачним рецептом вишуканого тарту з франжипаном.
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Як приготувати тарт з франжипаном
- Ретельно збиваємо масло до пишної маси, додаємо цукор та продовжуємо збивати.
- Поступово вводимо яйця і перемішуємо на низьких швидкостях.
- Ретельно просійте борошно, змішайте з розпушувачем. Додайте в декілька етапів до масляної маси.
- Замісіть тісто і загорніть у харчову плівку, залишіть на ніч в холодильнику.
Як приготувати франжипан
- Масло кімнатної температури збиваємо до пишної маси, поступово додаємо цукор та знову збиваємо до однорідної маси.
- Вибийте яйця до масляної маси та знову збийте до однорідної консистенції.
- Просійте мигдалеве та пшеничне борошно, змішайте разом і в декілька етапів додайте до маси, збиваючи на невеликих швидкостях.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Охолоджене тісто розкачайте товщиною до 2-3 мм. За допомогою скалки перенесіть тісто на кругле деко для випікання. Випікайте тісто 10 хвилин.
- Додайте до франжипану чорницю та вимішайте. Вилийте франжипан на випечену основу для тарти й випікайте в духовці ще 30 хвилин.
- Готовий десерт задекоруйте свіжими ягодами та подавайте до столу. Смачного!
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