Соленое мороженое по рецепту повара Дмитрия Горовенко отроет вам новые вкусы необычного десерта.

Дмитрий Горовенко поделился рецептом соленого мороженого с беконом и пармезаном, которое вы можете приготовить дома.

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Поскольку блюдо очень калорийное, не рекомендуется его употреблять людям, пытающимся похудеть или пристально следящим за своим весом.

Как приготовить соленое мороженое

Ингредиенты:

– 50 г бекона;

– 50 г пармезана;

– 50 г микрогрина;

– 500 г сливочного мороженого;

– масала;

– 2 яйца;

– 100 г кукурузных хлопьев;

– 200 г муки;

– 100 г клубники с / м;

– 1 л масла.

Мелко нарежьте бекон, смешайте с мороженым и пармезаном. Взбейте два яйца с добавлением специи масала. Масала – смесь кардамона, корицы и бадьяна. Отправьте мороженое в морозилку, чтобы оно немного подморозилось и вы могли сформировать шарики. С помощью ложки и рук сформируйте шарики из мороженого и быстро запанируйте их в муке, далее в яйце, хлопьях, снова в яйце и хлопьях. Готовые шарики отправьте снова в морозилку. Обжарьте шарики мороженого во фритюре до золотистой корочки – 15 секунд будет достаточно. Сразу подавайте соленое мороженое к столу с добавлением клубники и микрогрина. Приятного аппетита!

Видео приготовления соленого мороженого по рецепту Дмитрия Горовенко: смотрите с 10 минуты