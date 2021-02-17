Жареное мороженое с беконом и пармезаном по рецепту Дмитрия Горовенко
Соленое мороженое по рецепту повара Дмитрия Горовенко отроет вам новые вкусы необычного десерта.
Источник:KYIVLIVE
Дмитрий Горовенко поделился рецептом соленого мороженого с беконом и пармезаном, которое вы можете приготовить дома.
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Поскольку блюдо очень калорийное, не рекомендуется его употреблять людям, пытающимся похудеть или пристально следящим за своим весом.
Как приготовить соленое мороженое
- Мелко нарежьте бекон, смешайте с мороженым и пармезаном.
- Взбейте два яйца с добавлением специи масала. Масала – смесь кардамона, корицы и бадьяна.
- Отправьте мороженое в морозилку, чтобы оно немного подморозилось и вы могли сформировать шарики.
- С помощью ложки и рук сформируйте шарики из мороженого и быстро запанируйте их в муке, далее в яйце, хлопьях, снова в яйце и хлопьях. Готовые шарики отправьте снова в морозилку.
- Обжарьте шарики мороженого во фритюре до золотистой корочки – 15 секунд будет достаточно.
- Сразу подавайте соленое мороженое к столу с добавлением клубники и микрогрина. Приятного аппетита!
Видео приготовления соленого мороженого по рецепту Дмитрия Горовенко: смотрите с 10 минуты
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