Нормандский тарт с яблоками по рецепту Ольги Мартыновской
Нежный и ароматный нормандский тарт с яблоками от Ольги Мартыновской станет прекрасным праздничным лакомством от которого будут в восторге все ваши гости и родные.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Шеф-повар Ольга Мартыновская поделилась с читателями рецептом вкусного тарта с яблоками.
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Невероятный вкус нормандского тарта с яблоками влюбит вас с первого кусочка.
Основу для тарта можно использовать из предыдущего рецепта тарта с бергамотом, ведь Ольга Мартыновская готовила по рецептуре на две порции.
Для основы тарта используйте круглую форму диаметром 24-26 сантиметров.
Как приготовить нормандский тарт
- Раскатываем основу для тарта толщиной около 5 миллиметров.
- Выкладываем тесто в круглую разъемную форму.
- Разрезаем яблоки на 8 частей, замочите их в лимонном соке, чтобы они не окислились. Выкладываем яблоки на тесто.
- Смешайте яйца, сахар, миндальную пудру, кальвадос и сметану – перемешайте до однородности.
- Вылейте крем на яблоки, посыпьте на ваш вкус корицей.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте тарт 40 минут. Приятного аппетита!
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