Нежный и ароматный нормандский тарт с яблоками от Ольги Мартыновской станет прекрасным праздничным лакомством от которого будут в восторге все ваши гости и родные.

Шеф-повар Ольга Мартыновская поделилась с читателями рецептом вкусного тарта с яблоками. Читайте также Оригинальный тарт с бергамотом по рецепту судьи Мастер Шеф Ольги Мартыновской Невероятный вкус нормандского тарта с яблоками влюбит вас с первого кусочка. Основу для тарта можно использовать из предыдущего рецепта тарта с бергамотом, ведь Ольга Мартыновская готовила по рецептуре на две порции. Для основы тарта используйте круглую форму диаметром 24-26 сантиметров. Как приготовить нормандский тарт Ингредиенты для начинки:

– 4-5 яблок;

– лимон;

– 4 яйца;

– 100 г сахара;

– 50 г миндальной муки;

– 50 мл кальвадоса или другого фруктового дистиллята;

– 250 г сметаны. Раскатываем основу для тарта толщиной около 5 миллиметров. Выкладываем тесто в круглую разъемную форму. Разрезаем яблоки на 8 частей, замочите их в лимонном соке, чтобы они не окислились. Выкладываем яблоки на тесто. Смешайте яйца, сахар, миндальную пудру, кальвадос и сметану – перемешайте до однородности. Вылейте крем на яблоки, посыпьте на ваш вкус корицей. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте тарт 40 минут. Приятного аппетита! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)