Ніжний та ароматний нормандський тарт з яблука від Ольги Мартиновської стане чудовим святковим смаколиком від якого будуть в захваті всі ваші гості та рідні.

Шеф-кухар Ольга Мартиновська поділилася із читачами рецептом смачного тарту з яблуками. Читайте також Оригінальний тарт з бергамотом за рецептом судді Мастер Шеф Ольги Мартиновської Неймовірний смак нормандського тарту з яблуками закохає вас з першого шматочка. Основу для тарту можна використати з попереднього рецепта тарту з бергамотом, адже Ольга Мартиновська готувала по рецептурі на дві порції. Для основи тарту використовуйте круглу форму діаметром 24-26 сантиметрів. Як приготувати нормандський тарт Інгредієнти для начинки:

– 4-5 яблук;

– лимон;

– 4 яйця;

– 100 г цукру;

– 50 г мигдалевого борошна;

– 50 мл кальвадосу або іншого фруктового дистиляту;

– 250 г сметани. Розкачуємо основу для тарту товщиною близько 5 міліметрів. Викладаємо тісто у круглу роз'ємну форму. Розрізаємо яблука на 8 частинок, замочіть їх у лимонному соку, щоб вони не окислилися. Викладаємо яблука на тісто. Змішайте яйця, цукор, мигдалеву пудру, кальвадос та сметану – перемішайте до однорідності. Вилийте крем на яблука, посипте на ваш смак корицею. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте тарт 40 хвилин. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)