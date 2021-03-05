Нормандський тарт з яблуками за рецептом Ольги Мартиновської
Ніжний та ароматний нормандський тарт з яблука від Ольги Мартиновської стане чудовим святковим смаколиком від якого будуть в захваті всі ваші гості та рідні.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Шеф-кухар Ольга Мартиновська поділилася із читачами рецептом смачного тарту з яблуками.
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Неймовірний смак нормандського тарту з яблуками закохає вас з першого шматочка.
Основу для тарту можна використати з попереднього рецепта тарту з бергамотом, адже Ольга Мартиновська готувала по рецептурі на дві порції.
Для основи тарту використовуйте круглу форму діаметром 24-26 сантиметрів.
Як приготувати нормандський тарт
- Розкачуємо основу для тарту товщиною близько 5 міліметрів.
- Викладаємо тісто у круглу роз'ємну форму.
- Розрізаємо яблука на 8 частинок, замочіть їх у лимонному соку, щоб вони не окислилися. Викладаємо яблука на тісто.
- Змішайте яйця, цукор, мигдалеву пудру, кальвадос та сметану – перемішайте до однорідності.
- Вилийте крем на яблука, посипте на ваш смак корицею.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте тарт 40 хвилин. Смачного!
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