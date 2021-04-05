Тарт татен с яблоками: рецепт изысканного десерта от Владимира Троцкого
Тарт татен известный французский десерт, в переводе он означает "пирог наоборот". Готовится сладкий десерт быстро, а начинку можно выбрать на свой вкус.
Источник:инстаграм Владимира Троцкого
Владимир Троцкий продолжает делиться вкусными рецептами и сегодня предлагает приготовить вкусный десерт татр татен с яблоками.
Читайте также Сырники из топленого молока по рецепту Владимира Ярославского
Тарт татен можно готовить с яблоками, грушей, сливами и даже с персиками.
Рецепт тарт татена
- Разрежьте яблоки на четыре части, удалите кожицу и сердцевину. Каждый из кусочков яблок разрежьте еще раз пополам.
- В кастрюлю с толстым дном налейте воды и высыпьте сахар. Доведите карамель до янтарного цвета и добавьте сливочное масло.
- Осторожно перелейте карамель на дно формы для выпечки и сверху выложите кусочки яблок.
- Посыпьте все корицей на ваш вкус.
- Раскатайте слоеное тесто толщиной 5 миллиметров и накройте им яблоки.
- Отправьте десерт выпекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 25 – 30 минут.
- Готовый тарт выньте из духовки и сразу переверните на плоскую тарелку, пока карамель не застыла.
- Подавать десерт к столу можно как горячим, так и холодным. Приятного аппетита!
Поделиться новостью