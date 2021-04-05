Тарт татен известный французский десерт, в переводе он означает "пирог наоборот". Готовится сладкий десерт быстро, а начинку можно выбрать на свой вкус.

Владимир Троцкий продолжает делиться вкусными рецептами и сегодня предлагает приготовить вкусный десерт татр татен с яблоками.

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Тарт татен можно готовить с яблоками, грушей, сливами и даже с персиками.

Рецепт тарт татена

Ингредиенты:

– 8 шт кислых яблок;

– 140 г сахара;

– 60 г сливочного масла;

– 500 г слоеного теста;

– ½ ч. л молотой корицы;

– 30 г воды.